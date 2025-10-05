به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این کارگاه آموزشی در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی، با تدریس کارشناسان سلامت روان و تغذیه، برای دانشجویان پردیس بین الملل کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دانشجویان در دو محور سلامت روان و جسم و تغذیه مطالب آموزشی را فرا گرفتند.

دانشجویان در بخش سلامت روان با مباحث تخصصی در قالب موشن‌گرافی خودمراقبتی در سلامت روان آشنا شدند و در بخش سلامت جسم و تغذیه، اصول تغذیه سالم در جوانان، تبیین اهمیت فعالیت بدنی و ارائه راهکار‌های کلیدی برای جلوگیری از چاقی و اضافه‌وزن در جوانی را فرا گرفتند.

این دوره با هدف ارتقاء سبک زندگی سالم، پیشگیری از بیماری‌ها و توانمندسازی دانشجویان برای مدیریت سلامت جسمی و روانی خود در دوران تحصیل برگزار شد.