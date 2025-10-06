پخش زنده
رئیس فدراسیون فوتبال اطمینان داد که برای نمایندگان اعزامی ایران به مراسم قرعهکشی جام جهانی در آمریکا، روادید صادر خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به خبرهایی که درباره عدم صدور روادید توسط آمریکا برای حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی جام جهانی شنیده میشود، گفت: هنوز روادید برای مراسم قرعهکشی صادر نشده، اما مطمئنا انجام خواهد شد. با اینفانتینو صحبت کردیم، وی هم در جریان است و این مسائل حل خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: در شورای فیفا که پریروز برگزار شد، من و سایر ایرانیهایی که عضو بودیم در کمیته مسابقات، شورای حقوقی، توسعه فوتبال بانوان جوان و ... ابقا شدیم.