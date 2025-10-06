رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:حل مشکلات کانال‌های شهری در گرو همکاری و همیاری سازمان‌ها و مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احد یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر با اشاره به وضعیت فعلی کانال‌ها و جوی‌های آب نقاط مختلف شهر، گفت: حل مشکلات این کانال‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن فقط با همکاری و همیاری مناطق و سازمان‌ها امکان پذیر است.

احد یوسفی در ادامه سخنان خود با بیان این که با توجه به فرارسیدن فصل بارش و سرما باید شناسایی نقاط حادثه خیر و بحرانی کانال‌های شهری در اولویت کاری قرار گیرد، افزود: برخی مناطق علاوه بر مبحث لایروبی کانال‌ها دارای مشکلات تعریض کانال، احداث جوی آب و... هستند، که این امر باید با همکاری معاونت عمرانی حل شود.

وی تعمیر و بازسازی ماشین آلات مربوطه، تسویه حساب پیمانکاران، حل مشکلات اعتباری ساماندهی وضعیت کانال و جوی‌های آب را در فصل سرما ضروری دانست.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان سخنان خود جلوگیری از تجمیع زباله و نخاله‌های ساختمانی را در مسیر اصلی این کانال‌ها را مهم دانست و ادامه داد: لایروبی‌های لازم در این زمینه در اولویت کاری قرار گیرد.