پخش زنده
امروز: -
رقابت گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم مردان وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با رکورد شکنی پیاپی نمایندگان چین، ترکیه، ژاپن و تایلند همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان به میزبانی نروژ یکشنبه ۱۳ مهر، رقابت گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم مردان و ۶۳ کیلوگرم زنان برگزار شد.
در دسته ۷۱ کیلوگرم مردان، اتفاق جالبی رخ داد. رکوردهای جهان هفت مرتبه توسط وزنهبرداران چین، ترکیه، ژاپن و تایلند شکسته شد.
رکوردهای جهان ۱۵۶ یک ضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۴۰ کیلوگرم بود.
وزنه بردار چین در حرکت یک ضرب با مهار وزنه ۱۶۰ کیلوگرم توانست رکورد یک ضرب جهان را ۴ کیلوگرم ارتقا دهد.
او دو مرتبه رکورد یکضرب جهان را شکست.
در حرکت دو ضرب هم رکورد دو ضرب و مجموع جهان بارها در حین رقابت جابجا شد و در نهایت این رکورد به نام وزنهبردار تایلند ثبت شد.
وزنهبردار ترکیه یکبار رکورد دوضرب جهان را شکست. وزنهبردار ژاپن بلافاصله رکورد دوضرب و مجموع جهان را ارتقا داد و در نهایت وزنهبردار تایلند توانست رکورد دو ضرب جهان را ۳ کیلوگرم و رکورد مجموع جهان را ۶ کیلوگرم ارتقا دهد و قهرمان جهان شود.
نتایج به شرح زیر است:
دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
۱- ویچوما از تایلند با رکورد ۱۵۲ یک ضرب، دو ۱۹۴ ضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم (شکستن رکورد دوضرب و مجموع جهان)
۲- میاموتو از ژاپن با رکورد ۱۵۲ یک ضرب، ۱۹۳ دو ضرب و مجموع ۳۴۵کیلوگرم
۳- یویجی هی از چین با رکورد ۱۶۰ یک ضرب، ۱۸۴ دو ضرب و مجموع ۳۴۴ کیلوگرم (شکستن رکورد یکضرب جهان)
در رقابتهای یکشنبه و در دسته ۶۳ کیلوگرم زنانٰ هم نتایج زیر به دست آمد:
۱- ری سوک از کره شمالی با رکورد ۱۱۱ یکضرب، ۱۴۲ دوضرب و مجموع ۲۵۳ کیلوگرم (رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع جهان را شکست)
۲- چارون از کانادا با رکورد ۱۰۳ یک ضرب، ۱۳۳ دو ضرب و مجموع ۲۳۶ کیلوگرم
۳- ینی تورس از کلمبیا با رکورد ۱۰۳ یکضرب، ۱۲۸ دو ضرب و مجموع ۲۳۱ کیلوگرم