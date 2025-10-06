به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید الهی‌راد گفت: این کمک‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری و در قالب بسته‌های نوشت افزار و ملزومات تحصیلی بین دانش‌آموزان توزیع شد.

وی افزود: شور عاطفه‌ها از نیمه نخست مردادماه با برپایی ۲۷۲ پایگاه در سطح استان آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

این پویش هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند و تامین نوشت‌افزار و مایحتاج ضروری آنان اجرا می‌شود.

در خراسان شمالی ۱۵ هزارو ۵۰۰ دانش آموز زیر پوشش این نهاد حمایتی هستند که برای همه آنها بسته لوازم التحریر خریداری و تحویل شد.

همچنین جشن عاطفه‌ها در مدارس شهرستان رازو جرگلان برگزار شد.