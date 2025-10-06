جمع آوری بیش از دوازده میلیارد تومان کمک مردمی در جشن عاطفهها
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: نیکوکاران استان در قالب پویش شور عاطفهها ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ مجید الهیراد گفت: این کمکها به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری و در قالب بستههای نوشت افزار و ملزومات تحصیلی بین دانشآموزان توزیع شد.
وی افزود: شور عاطفهها از نیمه نخست مردادماه با برپایی ۲۷۲ پایگاه در سطح استان آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
این پویش هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف کمک به دانشآموزان نیازمند و تامین نوشتافزار و مایحتاج ضروری آنان اجرا میشود.
در خراسان شمالی ۱۵ هزارو ۵۰۰ دانش آموز زیر پوشش این نهاد حمایتی هستند که برای همه آنها بسته لوازم التحریر خریداری و تحویل شد.
همچنین جشن عاطفهها در مدارس شهرستان رازو جرگلان برگزار شد.