آثار هفت کودک و نوجوان خوزستانی به یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان و نوجوانان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ از میان ۶ هزار اثر ارسالشده از سراسر جهان به یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع سلامتی تنها ۲۵۰ اثر برای داوری نهایی و انتشار در کتاب جشنواره برگزیده شدهاند.
مانی و نیکداد چهاردهچریک، لیانا ظاهری، کیاناز کیانی شاهوندی، محمد جهیری، دانیال جهانی و ویهان درفشانی از خوزستان در جمع آثار منتخب قرار گرفته است.
افتتاحیه این جشنواره در تهران و مراسم اختتامیه آن در آبانماه ۱۴۰۴ در سائوپائولو برزیل برگزار خواهد شد. آثار منتخب در قالب کتابی ویژه منتشر میشوند و ۱۲ اثر برتر (در چهار گروه سنی) نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.