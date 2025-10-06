پخش زنده
جمعی از بانوان مراغهای در یک طرح ابتکاری، با جدا کردن پوست میوه و سبزیجات برای کاهش شیرابه در زباله دست به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: این بانوان فعالیت خود را پنج سال پیش با پنج نفر آغاز کردهاند و حالا بیشتر از ۲۰۰ نفر هستند.
غلامرضا زارع افزود: در این کار که با هدف کاهش شیرابه از زباله انجام میشود دانش آموزان ۱۲ مدرسه نیز با آنها همکاری میکنند.
وی اضافه کرد: آنها پسماندهای میوه ها، سبزیجات و صیفی جات را پس از خشک کردن به طبیعت باز میگردانند یا به عنوان خوراک دام در دامداریها تحویل میدهند.
رئیس محیط زیست مراغه با بیان اینکه شیرابههای حاصل از پسماندهای خوراکی به خاک آسیب جدی وارد میکند افزود: شیرابه عامل اصلی آلوده شدن آب در سفرههای زیر زمینی است.
وی گفت: خشک کردن پوستهای میوهها و باقیماندههای سبزیجات تنها ۲۴ ساعت طول میکشد و این کار روی وسایل گرمایشی یا در مجاورت نور خورشید و در همه فصول امکان پذیر است.
زارع ادامه داد: اعضای این گروه در ترویج این کار برای حفظ محیط زیست جزو پیشگامان در استان هستند.