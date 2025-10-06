سومین رویداد بازی و سرگرمی در خراسان شمالی افتتاح شد
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: سومین رویداد بازی و سرگرمی در خراسان شمالی افتتاح شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ فرهاد آقا بیگی گفت: ۱۰شرکت تولیدکننده بازیهای فکری در ۱۲ غرفه متنوع، تازهترین محصولات خود را در حوزه بازیهای علمی، جسمی، حرکتی، مادر و کودک و رایانهای را برای عرضه به مخاطبان به نمایش گذاشتند.
وی افزود: معرفی بازیهای استاندارد و سازنده و تعامل بیشتر خانوادهها در کنار فرزندان خود یکی از اهداف اصلی این رویداد است.
سومین رویداد بازی و سرگرمی از سیزدهم تا هجدهم مهرماه در دو نوبت صبح ۹ تا ۱۲ و بعدازظهر ۱۷ تا ۲۲در مجموعه طلای سفید بجنورد پذیرای علاقهمندان است.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در آئین افتتاحیه این رویداد گفت: بازی و سرگرمی از سالهای بسیار دور در ایران ریشه دارد و خانوادهها به بازی و سرگرمی اهمیت بسیاری میدهند.
لیلا بابایی افزود: برگزاری این نمایشگاهها با بازیهای متنوع بر تمرکز، خلاقیت، حرکات جسمی و رابطه کودکان با یکدیکر همچنین خانواده هایشان بسیار موثر است.