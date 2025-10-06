با دعوت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان، ۴ ورزشکار همدانی برای اردوی تیم ملی والیبال نشسته انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با توجه به گزینش نهایی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان برای اردوی نهایی اعزام به مسابقات «پارا آسیایی ۲۰۲۵ امارات» امیرحسین والایی و سعید منظمی دو ورزشکار آینده دار جوان هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان همدان به اردوی تیم ملی پارامچ اندازی دعوت شدند.

این اردو از ۱۲ تا ۱۴ مهرماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان در حال برگزاری است.

همچنین در پی برگزاری ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته آقایان برای حضور در مسابقات پارا آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ با دعوت از ۱۲ استان نام ورزشکار همدانی نیز به چشم می‌خورد.

با دعوت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان از «محمد شهبازی» والیبالیست جوان ملایری به اردوی تیم ملی راه یافت؛ این اردو از ۱۰ تا ۱۸ مهرماه به میزبانی خرم آباد در حال برگزاری است.

همچنین به دنبال برگزاری پنجمین دوره اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای حضور در مسابقات پارا آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ «زهرا نجاتی عارف» ورزشکار نام آشنای همدانی در کنار سایر ملی پوشان کشورمان از از ۹ تا ۱۶ مهرماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون جانبازان و توانیابان در حال آماده سازی تیم ملی هستند.