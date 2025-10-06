پخش زنده
سالمندان سرمایههای ارزشمند اجتماعی و فرهنگی ما هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در آیین تجلیل از بازنشستگان و سالمندان گفت: برای حفظ این سرمایهها به صورت هدفمند، با حفظ کرامت این قشر، برای رفاه، امنیت خاطر و سلامت آنان برنامه ریزی میکنیم.
ناصر اسدی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده فضاهای عمومی به گونهای طراحی و تجهیز میشوند که سالمندان بتوانند با آرامش و امنیت از آن استفاده کنند.
وی گفت: همچنین توسعه مراکز روزانه سالمندی و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی برای این قشر در دستور کار قرار دارد.
در این آیین از مسئولان کانونهای بازنشستگان کشوری و لشکری شهرستان تجلیل شد.