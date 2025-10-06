طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال، افراد باید ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و ظرف ۲ سال برای پیگیری اقدام کنند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به رونمایی سامانه ثبت ادعا در آینده نزدیک گفت: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال، ، افراد باید ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و ظرف ۲ سال برای پیگیری اقدام کننداما پیش از آغاز بکار سامانه نیز برای اکثر اراضی و املاک امکان صدور سند فراهم است.

سیدمهدی هاشمی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر کرمان افزود:: سند مالکیت، هویت اراضی و املاک را تثبیت می‌کند و موجب امنیت خاطر مالکان اموال غیرمنقول می‌شود و هر ملک بطور معمول ۴ مجاور دارد و بنابراین صدور هر سند رسمی مالکیت، از بروز اختلاف و ورود ۴ پرونده به دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: املاک قولنامه‌ای و فاقد سند به ابرچالش قوه قضائیه و دستگاه تولید پرونده قضایی تبدیل شده‌اند و این اختلافات ملکی به علت ارزش اقتصادی املاک، برخی منجر به وقوع نزاع و قتل نیز می‌گردند.

هاشمی ادامه داد: با اینکه مقدمات راه‌اندازی سامانه فراهم شده اما مردم منتظر راه‌اندازی سامانه نمانند؛ زیراکنون نیز امکان صدور سند برای بسیاری از املاک از طریق قانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند و قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن فراهم است.

وی افزود: با توجه به اینکه در قوانین فعلی، صدور سند برای املاک واقع در محدوده شهر‌ها منوط به دارا بودن اعیان و ساختمان است، تا زمان اصلاح قانون و فراهم شدن بستر قانونی سنددار شدن اراضی شهری، دارندگان این اراضی باید پس از راه‌اندازی "سامانه ثبت ادعا" مستندات خود را در سامانه درج کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تسهیل‌گری قانون الزام برای صدور اسناد اراضی کشاورزی، افزود: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت، اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم کرده است.