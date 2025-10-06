رهبر جریان حکمت ملی عراق با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اسلامی و نیز تقویت همکاری ها گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان عراق و ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اسلامی و نیز تقویت همکاری‌ها به‌منظور تحقق منافع مشترک دو ملت تبادل نظر کردند.

حکیم با اشاره به فضای سیاسی عراق، انتخابات پیش‌رو را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت: این انتخابات می‌تواند کشور را از ثبات شکننده به ثباتی پایدار منتقل کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو، مرحله کنونی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق دانست و خواستار هوشیاری و انسجام ملی برای عبور موفق از این مقطع حساس شد.