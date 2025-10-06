پخش زنده
مسئول بسیج مهندسین صنعت و معدن استان همدان از برگزاری چهارمین رویداد گفتمان اقتصاد مقاومتی با موضوع «سرمایه گذاری در تولید» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام بیرامی گفت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد، اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سالهای اخیر در خصوص تولید است.
او تأکید کرد: برگزاری این رویداد اهداف دیگری از جمله کمک به احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال، ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری مردم در تولید، استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه در رونق تولید و کمک به تجاریسازی ایدههای برتر دارد.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان همدان تصریح کرد: در مدت ۳ سال اخیر رویدادهایی در خصوص کمک به تولیدکنندگان در استان اجرا شده و چهارمین رویداد گفتمان اقتصاد مقاومتی (گام۴) با هدف تخصصی «سرمایهگذاری برای تولید» برگزار خواهد شد.
او با بیان اینکه این رویداد دارای ۳ محور اصلی است، گفت: محور اول رویداد شامل واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال، طرحهای توسعه و مجوزهای بینام به عنوان سرمایه پذیر هستند و محور دوم رویداد سرمایهگذارها شامل عموم مردم، سازمانها، ادارات، نهادهای حمایتی، شرکتها و تعاونیها هستند.
بیرامی تصریح کرد: محور سوم رویداد، نخبگان هستند که میتوانند از شرکتهای دانشبنیان، صاحبان ایدههای دارای نمونه اولیه، مراکز رشد دانشگاهها، نخبگان دارای طرح تولیدی و مدیران موفق واحدهای تولیدی باشند.
او گفت: اجرای این رویداد در چند مرحله با همکاری ادارات، سازمانها و نهادهای ذیربط ادامه خواهد داشت و همچنین هفت تیم اجرایی مشخص برای نیل به این هدف نیز تشکیل شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه این رویداد بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استان همدان خواهد بود، افزود: از همه سازمانها، نهادها، شرکتها، کارخانجات، معادن، سرمایه گذاران، نخبگان حوزه صنعت و معدن، فعالین حوزه اقتصادی و عموم مردم دعوت میشود برای حضور در این رویداد در لینک https://survey.porsline.ir/s/YbyeiNxh ثبت نام کنند.