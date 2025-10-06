به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر در خرمشهر با ۱۵۳، بهبهان با ۱۵۲، اهواز با ۱۵۹ و سوسنگرد با ۱۶۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

همچنین آلودگی هوا در آبادان با ۱۲۱، شادگان با ۱۰۹، ماهشهر با ۱۳۰، شوشتر با ۱۳۸، دزفول با ۱۱۰، اندیمشک ۱۳۴ و شوش با ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در هویزه با ۲۰۸ میکروگرم برمتر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت و وضعیت هوا در شهر‌های هندیجان، رامشیر، رامهرمز، ایذه و مسجد سلیمان در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.