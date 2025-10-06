به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۸۵۰ تن گلابی از ۱۲۳ هکتار باغات این شهرستان برداشت شود.

هادی‌زاده افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با ۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بالغ بر ۱۸۵۰ تن گلابی از ۱۲۳ هکتار باغات این شهرستان در مناطق دشت و کوهستانی برداشت شود.

وی با اشاره به ارزش غذایی این میوه پرخاصیت گفت: گلابی مجموعه‌ای از مواد مغذی مانند فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها بوده و یکی از انواع میوه‌های کم‌کالری است که با داشتن محتوای کافی فیبر، برای کاهش وزن و کاهش سطح کلسترول LDL مناسب است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه این محصول در شهرستان اغلب به صورت آبی پرورش می‌یابد، افزود: میانگین تولید گلابی در باغ‌های آمل حدود ۱۵ تن در هکتار است.

هادی‌زاده تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی آمل در نظر دارد با هدف توسعه باغ‌های گلابی، ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی ترویجی، ارقام جدید را با استفاده از پایه‌های رویشی ترویج دهد.