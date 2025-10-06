امروز آسمان هرمزگان صاف، گاه کمی ابری و در طول روز همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمد شناور‌ها و فعالیت مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد با توجه به فعالیت طوفان حاره‌ای در عرض‌های پایین توصیه کرد: از هرگونه رفت و آمد دریایی به مناطق جنوبی دریایی عمان و مناطق دور از ساحل در جاسک خودداری شود.

وی افزود: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه نیز شرایط جوی و دریایی استان، نسبتاً آرام پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: دما در این مدت نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.