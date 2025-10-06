به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر، با هدف همگرایی هرچه بیشتر و تقویت همکاری‌ها در راستای برقراری امنیت در پهنه آبی این دریا، از امروز دوشنبه در شهر سن‌پترزبورگ روسیه گردهم جمع می‌شوند.

امیردریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های، شامگاه یکشنبه با استقبال سفیر کشورمان در روسیه، وابسته نظامی سفارت ایران و معاون نیروی دریایی ارتش روسیه وارد سن‌پترزبورگ شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه ۵ کشور ساحلی خزر مناسبات بسیار خوبی در دریا تعریف کرده‌اند، گفت: در اجلاس امسال تلاش می‌کنیم با همراهی یکدیگر شرایط جدیدی را بررسی و در صحنه عمل اجرا کنیم.

وی هدف اساسی کشور‌های حاشیه خزر را، برقراری امنیت به‌منظور ایجاد پویایی در اقتصاد کشور‌های حاشیه دریا و نیز در میان گذاشتن مسائل و موضوعات مورد علاقه دانست.

امیر دریادار ایرانی به برگزاری رزمایش مرکب اخیر در بندرانزلی اشاره کرد و افزود: رزمایش مرکب جدیدی پیش‌رو داریم که در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پیام اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه خزر این است که، این کشور‌ها به سطحی از توانمندی و عقلانیت رسیده‌اند که در کنار هم، مسائل مرتبط با دریای خزر در حوزه‌های مختلف، بویژه در زمینه اقتصادی و زیست‌محیطی را حل و فصل کنند.

امیر دریادار ایرانی تاکید کرد: دریای خزر محیطی نیست که جای مانور برای کشور دیگری وجود داشته باشد، زیرا قدرت کشور‌های ساحلی خزر دور این دریا جمع شده و پیام نشست امسال این است که کشور‌های حاشیه خزر خودشان برای این دریا تصمیم می‌گیرند.