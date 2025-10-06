به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر ولیخانی عضو کمیته علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز، گفت: هزار و ۴۲۲ اثر به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت ارسال شد که از این بین ۷۳۴ اثر امتیازات اولیه را کسب کرده و در اختیار کمیته علمی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: کمیته علمی پس از ارزیابی این آثار تعدادی را به عنوان آثار شاخص انتخاب کرده و در روز اجلاس از برگزیدگان آثار شاخص تجلیل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ولیخانی افزود: سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» ۱۷ مهر در رشت برگزار می‌شود.