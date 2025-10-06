پلی با طول ١٢٠ متر و ۱۰ دهانه در جنوب کرمان، در ارتباط تصویری (ویدئوکنفرانسی) رئیس جمهوربه بهره برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ؛ قول داد با حمایت بیشتر از طرح‌های عمرانی دوری از مرکز استان یا کشور باعث فراموشی یا تاخیر در اجرای طرحهای مناطق محروم نشود.

اکبری در آیین افتتاح این پل که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با استاندار کرمان برای توسعه راه‌های روستایی خبر داد و گفت: انتظار داریم سهم مناسبی برای مناطق محروم این استان در نظر گرفته شود.

منصور شکراللهی نماینده مردم ۶ شهرستان جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی هم گفت:۸۹۰ روستا در ۶ شهرستان جنوبی کرمان وجود دارد و کمبود اعتبارات انجام کار‌های جدید یا بهره‌برداری از طرح‌ها را محدود کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب کرمان هم گفت: برای ساخت این پل ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده وپل با ١٢٠ متر طول و ۱۰ دهانه جایگزین پل قبلی می‌شود که در سنالهای اخیر به علت سیلاب تخریب شده بود.

نعمت الله حسین زاده افزود: این پل محور مواصلاتی کرمان به سیستان و بلوچستان را مرتبط می‌کند و پل دیگری هم با ۲۰ دهانه در این منطقه تا آذر به بهره‌برداری می‌رسد.