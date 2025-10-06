پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان و دو شهر دیگر استان در دوازدهمین روز از پاییر برای چهاردهمین روز متوالی ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه چهاردهم مهر با میانگین ۱۴۰ AQI برای چهاردهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) است.
بر این اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه کردآباد با عدد ۲۴۲ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۵۲، خیابان پروین اعتصامی ۱۸۸، خیابان فرشادی ۱۵۴، خیابان فیض ۱۵۱ و بولوار کاوه ۱۵۶ AQI ناسالم برای همه افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۲۷، رهنان ۱۲۲، خیابانهای زینبیه و هزار جریب ۱۴۷ و ولدان ۱۲۶ AOI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه سپاهانشهر با ع ۷۶ و میرزا طاهر ۶۶ AQI قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شهر کاشان ناسالم برای گروههای حساس است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود. این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.