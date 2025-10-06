کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا پایان هفته تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی به ویژه صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح در جزایر غربی مه صبحگاهی و در بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر با احتمال بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح با توجه به پایداری هوا، در جزایر غربی استان مه صبحگاهی گاهی با کاهش میدان دید افقی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی با رشد ابر، احتمال وقوع رگبار‌های موقتی و پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در سایر نقاط استان آسمان صاف تا کمی ابری هوا همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود و در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان، افزایش سرعت باد جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، امروز و فردا نوسان دمایی تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.