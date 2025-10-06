به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این بازدید که با همراهی بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، دکتر پاکمهر نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم ۶ شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی و دکتر سید احمد هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیز مراکز درمانی استان تشریح شد.

تجهیزات تأمین‌شده از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری و هیأت دولت به استان، از جمله دستگاه آرتروسکوپی و اکومری پیشرفته، در بخش قلب و سایر بخش‌های بیمارستان امام حسن (ع) مورد بازدید قرار گرفت.

این تجهیزات و اعتبارات مرتبط، در پی سفر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به خراسان شمالی تأمین و در بیمارستان مستقر شده است.

در پی بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار خراسان شمالی، مبلغ ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش قلب دانشگاه علوم پزشکی بجنورد اختصاص یافت.

این اعتبار در قالب مصوبات سفر ریاست جمهوری تأمین شده و شامل خرید دستگاه اکومری، اکوکاردیوگرافی و آرتروسکوپی برای بهبود خدمات درمانی در مرکز استان می‌باشد.

بخش قلب بیمارستان با مساحت ۳ هزار مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، پس از تخصیص اعتبارات لازم، آماده تجهیز و بهره‌برداری است.