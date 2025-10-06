قارچ‌های خوراکی دارای طعم بی نظیر و خواص و فواید زیادی برای سلامتی هستند و یکی از سبزی‌هایی می‌باشند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند.

قارچ‌های خوراکی منبع خوبی از فیبر و اسید‌های چرب اشباع نشده هستند. اما دارای کالری پایینی می‌باشند و این ممکن است که عجیب به نظر برسد. اما قارچ‌ها می‌توانند برای پوست هم مفید باشند. قارچ‌ها حاوی ویتامین D، سلنیوم و آنتی اکسیدان‌هایی هستند که از پوستتان محافظت می‌کنند. قارچ در حال حاضر در کرم‌های موضعی و سرم‌ها نیز کاربرد دارد.

کمبود این مواد مغذی، همچنین عوامل خارجی مانند درمان‌های شیمیایی قوی، سبک زندگی ناسالم و بیماری‌های مزمن، می‌توانند باعث مشکلات مو شوند. قارچ، منبع خوبی از ویتامین D، آنتی اکسیدان و مواد معدنی مانند سلنیوم و مس است.

قارچ‌ها برای طعم بی نظیر و مزایایی که برای سلامتی دارند، بسیار محبوب می‌باشند و سرشار از مواد مغذی هستند؛ قارچ‌های خوراکی ارزش غذایی خوبی دارند. قارچ یکی از سبزی‌هایی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. اما راه استفاده از این خواص تنها انتخاب صحیح قارچ است که پیشنهاد می‌شود برای خرید قارچ باید محتاط باشید و آن را از فروشگاه‌های معتبر تهیه کنید. خواص، فواید و مزایای قارچ برای پوست عبارتند از :

۱. هیدراته نگه داشتن پوست:

اسید هیالورونیک، به عنوان یک مرطوب‌کننده داخلی بدن محسوب می‌شود. زیرا پوست را پر و سفت می‌کند. این ماده، چین و چروک‌ها و خطوط پیری را کاهش می‌دهد. قارچ، حاوی پلی ساکارید است که در آبرسانی و پر کردن پوست، مؤثر است پس چنانچه در بخش سلامت نمناک در غالب خواص قارچ اشاره شده است با مصرف قارچ، پوست، نرم و انعطاف‌پذیر می‌شود.

۲. قارچ برای کمک به درمان آکنه:

قارچ، منبع غنی از ویتامین D است. زمانی که به صورت موضعی بر روی آکنه اعمال شود، خواص درمانی دارد. بنابراین، از قارچ معمولا در محصولات مراقبت از پوست مخصوص آکنه، استفاده می‌شود.

۳. قارچ پوست را روشن می‌کند:

بعضی از قارچ ها، کوجیک اسید دارند و یک روشن کننده طبیعی برای پوست است. این اسید، تولید ملانین بر سطح پوست را کاهش می‌دهد و سلول‌های جدید پوست را که بعد از لایه برداری سلول‌های مرده تشکیل شده‌اند، روشن می‌کند.

این ماده، جایگزین عالی‌ای برای روشن کننده‌های شیمیایی سمی مانند هیدروکینون که خطر ایجاد سرطان را دارد، است.

۴. قارچ دارای خواص ضد پیری است:

قارچ، دارای خواص ضد پیری است. کوجیک اسید، در کرم‌ها و لوسیون‌ها و سرم‌ها به عنوان درمانی برای علائم پیری مانند لکه‌های کبد، لکه‌های پیری، تغییر رنگ و رنگ پوست نامناسب ناشی از آسیب نوری، استفاده می‌شود.

قارچ، دفاع طبیعی بدن را افزایش می‌دهد و با سالم کردن آن، ظاهر پوست را بهبود می‌بخشد.

۵. قارچ برای درمان اختلالات پوستی:

به دلیل التهاب و فعالیت زیاد رادیکال‌های آزاد، اختلالات پوستی به وجود می‌آیند. قارچ، حاوی آنتی اکسیدان و ترکیبات دارای خواص ضد التهابی است. استفاده موضعی از این ترکیبات طبیعی، درمان را سرعت می‌بخشند و با التهاب مبارزه می‌کنند.

عصاره استخراج شده از قارچ، معمولا در محصولات پوست و برای درمان مشکلات پوستی مانند:اگزما، روزاسه و آکنه استفاده می‌شود.

۶. قارچ برای مبارزه با ریزش مو:

کم خونی یکی از رایج‌ترین دلایل ریزش مو است. کم خونی به دلیل کمبود آهن در خون به وجود می‌آید. قارچ، منبع خوبی از آهن است و می‌تواند با ریزش مو مبارزه کند.

آهن، یک ماده معدنی حیاتی است و در تشکیل سلول‌های قرمز خون نقش دارد، بنابراین مو را تقویت می‌کند و سرعت رشد مو را افزایش می‌دهد.

۷. قارچ منبع غنی از مس است:

قارچ حاوی مس است، که برای مو‌های شما بسیار مفید می‌باشد. زیرا جذب آهن از غذا را آسان می‌کند. مس در تولید ملانین، نقش دارد.

ملانین، بر رنگ مو اثر می‌کند. قارچ، دارای مقادیر فراوان آهن نیز است. مس و آهن در افزایش سلامت و تقویت مو نقش دارند.

۸. قارچ سرشار از سلنیوم:

قارچ، مقدار زیادی سلنیوم دارد که برای سلامت مو مفید است. این ماده مغذی، یک آنتی اکسیدان قوی است که در برابر آسیب‌های رادیکال‌های آزاد، مقابله می‌کند و سیستم ایمنی را تقویت می‌کند.

سلنیوم، اغلب در پروتئین‌های حیوانی یافت می‌شود. بنابراین، قارچ می‌تواند جایگزین خوبی برای گیاه خواران، در دریافت این ماده حیاتی باشد.

سلنیوم به رشد مو کمک کرده و از شوره سر جلوگیری می‌کند. ترکیبات سلنیومی می‌توانند قارچی به نام مالاسزیا که در پوست سر وجود دارد و مسئول ریختن پوست‌های خشک است را از بین ببرند. سلنیوم، در ترکیب با روی، در جلوگیری از ریزش مو مؤثر است.

۹. کمک به سوزاندن کلسترول:

چون قارچ سرشار از پروتئین، فیبر و آنزیم است و کربوهیدرات پایین و کلسترول و چربی صفر دارد، می‌تواند با سوزاندن کلسترول پس از هضم، سلامت تان را حفظ کند.

۱۰. قارچ برای جلوگیری از سرطان‌های زنان و مردان

قارچ، دارای بتاگلوکان و اسید لینولئیک ترکیب شده با عوامل ضد سرطان است. این‌ها به جلوگیری از سرطان سینه و پروستات کمک می‌کنند. اسید لینولئیک، در زنان یائسه، به سرکوب استروژن برای جلوگیری از سرطان سینه و بتاگلوکان به جلوگیری از سرطان پروستات کمک می‌کند. سلنیوم، بیشتر به سرکوب این سلول‌های سرطانی کمک می‌کند.

۱۱. قارچ مناسب برای افراد دیابتی:

قارچ، هیچ گونه چربی ندارد و دارای کربوهیدرات کم، پروتئین بالا، آنزیم ها، ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر است. بنابراین، برای بیماران دیابتی، عالی است. آنزیم‌های طبیعی موجود در آن به شکستن قند‌ها و نشاسته کمک می‌کنند. همچنین، عملکرد غدد درون ریز را بهبود می‌بخشند به علاوه پیش از این هم در بخش سلامت نمناک توضیح داده شد که آنتی بیوتیک‌های طبیعی موجود در قارچ، به مبارزه با عفونت‌هایی که افراد دیابتی، مستعد ابتلا به آنها هستند، کمک می‌کنند.

۱۲. قارچ برای کمک به کاهش وزن:

همه می‌دانند برای کاهش چربی و کلسترول، باید چربی اضافی که برای هضم پروتئین‌ها در بدن به کارمی رود را بسوزانید. در زمان رژیم، همیشه، رژیم غذایی با پروتئین بالا، کربوهیدرات پایین و بدون چربی که همگی از خواص قارچ هستند، توصیه می‌شود.

۱۳. قارچ برای تقویت سیستم ایمنی بدن:

ترکیب ویتامین‌های A، B و C در قارچ، می‌توانند سیستم ایمنی خوبی بسازد. آنتی بیوتیک‌های قوی موجود در قارچ، به مبارزه با عفونت‌ها کمک می‌کنند. آنتی اکسیدان ارگوتیونین، در برابر رادیکال‌های آزاد، از بدن محافظت می‌کند.

۱۴. ویتامین D قارچ:

قارچ، تنها سبزی است که حاوی ویتامین D می‌باشد و همچنین حاوی:کلسیم، آهن، پتاسیم، مس و سلنیوم است.

۱۵. ویتامین B۱ قارچ:

قارچ‌ها همچنین یک منبع خوب از ویتامین B۱ هستند که به عنوان تیامین نیز شناخته می‌شوند. تیامین همچنین مسئول کنترل، انرژی آزاد شده از کربوهیدرات‌ها است و برای عملکرد منظم سیستم عصبی و مغز مورد نیاز است.

۱۶. ویتامین B۲ قارچ:

قارچ‌ها سرشار از ریبوفلاوین یا ویتامین B۲ هستند. این ویتامین، باعث بهبود سلامت چشم می‌شود و همچنین گلبول‌های سالم قرمز را حفظ می‌کند و به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند و آن را تقویت می‌نماید.

ویتامین B۲ موجود در قارچ نیز مسئول داشتن پوستی سالم است.

۱۷. ویتامین B۳ قارچ:

نیاسین یا ویتامین B۳، یکی دیگر از ویتامین‌های B است، که در قارچ یافت می‌شوند و در کنترل انتشار انرژی از کربوهیدرات و چربی و پروتئین تاثیرگذار است و به حفظ سیستم عصبی بدن و سیستم گوارش خوب، کمک می‌کنند.

۱۸. ویتامین B۵ قارچ:

ویتامین B۵، همچنین به عنوان پانتو تونیک اسید نیز شناخته می‌شود و به طور طبیعی در قارچ یافت می‌شود. ویتامین بسیار مهمی است که برای متابولیک مختلف در بدن نقش ضروری دارد. همچنین در تولید هورمون‌ها در بدن، کمک می‌کند.

۱۹. ویتامین B۶ قارچ:

ویتامین B۶ که در قارچ یافت می‌شود، در بهبود خلق و خوی تاثیر دارد و همچنین تنظیمات داخلی بدن را انجام می‌دهد و برای عملکرد و پیشرفت مغز بسیار مهم است. این ویتامین، مسئول کاهش افکار منفی و افسردگی نیز است.

۲۰. ویتامین B۹ قارچ:

قارچ‌ها بسیار غنی از ویتامین B هستند، که معمولا به عنوان فولات نیز شناخته می‌شوند و بر تشکیل گلبول‌های سفید و گلبول‌های قرمز در مغز استخوان کمک می‌کنند.

فولات برای رشد سالم بدن، بسیار ضروری است. برای زنان باردار نیز توصیه می‌شود که فولات مصرف کنند چرا که برای رشد جنین مناسب است.

۲۱. ویتامین H قارچ:

ویتامین H یا بیوتین، نوعی از ویتامین است که در قارچ یافت می‌شود. در سوخت و ساز بدن و کربوهیدرات و پروتئین ضروری است و باعث تقویت ایمنی و سلامت درونی بدن می‌شود.

عوارض جانبی استفاده بیش از حد از قارچ

۱. خستگی مفرط با مصرف زیاد قارچ:

برخی افراد ممکن است بعد از مصرف قارچ دچار خستگی مفرط شوند. همچنین ممکن است سایر افراد نیز بعد از خوردن قارچ احساس ناراحتی و بی حالی و کسالت کنند. این در میان خیلی از افراد بسیار رایج است. همین عارضه جانبی ممکن است باعث شود برخی افراد از مصرف قارچ در برنامه غذایی روزانه شان خودداری کنند.

۲. ناراحتی شکم و معده با مصرف زیاد قارچ:

مصرف برخی از قارچ‌ها نیز ممکن است در بسیاری از افراد باعث ایجاد مشکلات معده شوند. برخی افراد بعد از خوردن قارچ دچار اسهال می‌شوند. از دیگر مشکلات معده که ممکن است در اثر مصرف قارچ ایجاد شوند، می‌توان به استفراغ، گرفتگی معده و حالت تهوع اشاره کرد.

۳. توهم و حواس پرتی با مصرف زیاد قارچ:

برخی افراد نیز ممکن است در اثر مصرف قارچ دچار توهم و حواس پرتی شوند. توهم باعث می‌شود افراد به حواس پرتی دچار شوند. گاهی اوقات مصرف قارچ باعث می‌شود درک واقعیت برای فرد دچار تغییر شود. این اثر توهمی را می‌توان با اثر داروی LSD مقایسه کرد.

افراد ممکن است ظرف بیست دقیقه بعد از مصرف قارچ دچار این اثر شوند. این اثر بعد از گذشت ۳۰ الی ۴۰ دقیقه به اوج خود می‌رسد. برخی نیز ممکن است صدا‌هایی از معده شان بشنوند که بلندتر از حد معمول همیشه هستند.

۴. مصرف زیاد قارچ باعث آلرژی‌های پوستی می‌شود:

قارچ‌ها به عنوان عاملی برای تقویت دستگاه ایمنی بدن شناخته می‌شوند. با این حال برای برخی افراد، این قارچ ها، بثورات و ناراحتی‌های پوستی به همراه دارند. برخی نیز در اثر مصرف بیش از اندازه قارچ دچار خونریزی بینی، خشکی گلو و بینی و مشکلات دیگر می‌شوند.

۵. احساس خارش با مصرف زیاد قارچ:

برخی افراد، بعد از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه مصرف قارچ احساس شادی و هیجان می‌کنند. سپس همراه این احساس هیجان، تمام بدن شان شروع به خارش می‌کند. همچنین این قبیل افراد بعد از گذشت مدت زمانی دچار افسردگی نیز می‌شوند.

۶. اجتناب از قارچ در دوران بارداری:

برخی پزشکان به زنان توصیه می‌کنند که در طول دوران بارداری و شیردهی از مصرف قارچ خودداری کنند. با این که هیچ عارضه جانبی خطرناکی در این مورد تاکنون گزارش نشده است، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید و از مصرف قارچ اجتناب نمایید.

۷. احتمال ایجاد سردرد با مصرف بیش از حد قارچ:

برخی دارو‌های خاص دارای عوارض جانبی نظیر سردرد هستند، که بعد از گذشت مدتی فروکش می‌کنند. اما برخی، بعد از مصرف قارچ دچار سردرد‌هایی می‌شوند که بیشتر از یک روز به طول می‌انجامند.

۸. اضطراب با مصرف زیاد قارچ:

همچنین قارچ‌ها می‌توانند در برخی آدم‌ها اضطراب به وجود بیاورند؛ این اضطراب می‌تواند در سطوح خفیف یا شدید ایجاد شود. این عارضه جانبی در صورت مصرف بیش از اندازه قارچ وخیم‌تر می‌شود.

۹. بیماری روانی از عوارض مصرف زیاد قارچ:

بیماری روانی خطرناک‌ترین عارضه جانبی است که به دلیل مصرف قارچ در برخی آدم‌های خاص رخ می‌دهد. برخی افراد پس از مصرف قارچ دچار اختلالات روانی نظیر ترس بسیار زیاد و وحشت زدگی می‌شوند.

۱۰. ایجاد سرگیجه با مصرف بیش از حد قارچ:

همچنین برخی گزارش داده‌اند که چند ساعت بعد از مصرف قارچ، دچار سرگیجه شدیدی شده‌اند. مصرف بیش از اندازه قارچ ممکن است به گیجی منجر شود. همچنین قارچ‌ها در افرادی که فشار خون پایینی دارند، ممکن است سبب بیهوشی شوند.