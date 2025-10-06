به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، سجاد درگاه پور به اقدامات شاخص اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا در ۶ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون آسفالت محورهای ازنا دورود، ازنا الیگودرز و راههای روستایی دولت آباد ، حشوید،چرخستانک، عزیزآباد و کمندان به دره تخت به طول ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت و ترمیم شده است که از این مقدار ،روکش آسفالت ۲۰ کیلومتر با لایه حفاظتی آسفالت میکرو سرفیسنک ، ۲۰ کیلومتر اسلاری سیل و ۱۰ کیلومتر با آسفالت گرم انجام گرفته است.

وی بیان کرد: ایمن سازی، آرامسازی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف با اقدامات کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت اصلاح و یا در حال اصلاح می باشند که شامل نصب روشنایی در نقطه حادثه‌خیز تقاطع زرنان محور ازنا دورود که تا پایان سال به پایان می رسد، اصلاح دوربرگردان پازردآلو محور ازنا دورود با تعریض لاین مختص به دوربرگردان و ایجاد هره های خاکی در نقطه پرتگاهی پل صادق وزیری و همچنین ترانشه برداری پیچ سیمان سفید توسط راهداران پرتلاش انجام گرفته است، اتمام اجرای نصب روشنایی در تقاطع محمودآباد محور ازنا دورود تا پایان سال و همچنین تقاطع برناباد در محور ازنا الیگودرز که از نقاط حادثه‌خیز خیز محورهای مواصلاتی شهرستان ازنا است تکمیل زیرگذر آن در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری ازنا ادامه داد: از دیگر اقدامات که توسط راهداران و همکاران پرتلاش در مجموعه این اداره انجام شد، شانه سازی به طول ۶ کیلومتر، نصب تابلو و علائم به تعداد ۸۰۰ عدد ، ایجاد هره های خاکی در ۱۵ نقطه پرتگاهی، اجرای خط کشی وسط و حاشیه راه به طول ۱۱۰ کیلومتر، نصب چراغهای چشمک زن و پلیسی در ۳ نقطه پرتصادف جهت هشدار به رانندگان، نصب شبرنگ های آشکارساز بروی پایه های گاردریل به تعداد ۲۰۰۰ عدد و آرامسازی و نیز آشکارسازی با نصب در تقاطع های فرعی به اصلی با نصب سرعتکاه به تعداد ۱۵ نقطه و نصب چشم گربه ای به تعداد ۶۰۰ عدد، نصب استوانه های ایمنی به تعداد ۱۰۰ عدد، نصب حفاظ میانی (نیوجرسی) به تعداد ۱۲۰ عدد، نصب و تعمیر گاردریل های معیوب به طول ۳ کیلومتر انجام شده است.

درگاه پور بیان کرد: با استفاده از تراشه‌های آسفالت چندین راه روستایی خاکی توسط اکیپ های راهداری شهرستان آسفالت شده که باعث کاهش هزینه در آسفالت این راهها شده است.همچنین با استفاده از مصالح آسفالت تراش چندین دوربرگردان خاکی اصلاح و شانه سازی و رفع افتادگی شانه راه به طول ۴ کیلومتر و اصلاح و ایجاد پارکینگ پلیس راه ازنا اراک انجام گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ازنا افزود: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان ازنا با اجرای خط کشی و نصب تابلو و علائم و همچنین آرام‌سازی در قوس های خطرناک با ایجاد سرعتکاه ایمن سازی گردید.

درگاه پور ادامه داد: از طرح های مهم دیگر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا تکمیل ساخت ساختمان پلیس راه ازنا اراک با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال انجام گرفته که انشالله در نیمه دوم مهرماه افتتاح خواهد شد و همچنین اجرای ساخت دیوار حصار راهدارخانه محمودآباد و اصلاح و ساخت جدید دیوار حصار اداره مرکزی شهرستان ازنا که در حال انجام می باشد.

وی ضافه کرد: در بخش حمل و نقل مسافری در ایام اربعین حسینی (ع) تعداد ۴۵ سرویس جهت جابجایی زائران اربعین حسینی (ع) به مرز مهران از طریق شرکت‌های تعاونی مسافری این شهرستان انجام گرفته است ودر حوزه‌های حمل و نقل کالا ( افزایش بارنامه و تناژ) در رتبه دوم استان و در حوزه حمل و نقل مسافری نیز تعاونی مسافربری و ناوگان اتوبوسی بصورت فعال و شبانه روزی در حال خدمت به مردم خوب شهرستان ازنا می باشند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا در پایان گفت: راهداران شهرستان ازنا با تمام تلاش و کوشش خود بصورت شبانه روزی و بدون وقفه در حال انجام وظیفه به مردم و کاربران جاده ای هستند تا رانندگان و ناوگان های حمل و نقل با اطمینان و آسایش به مقصدشان برسند که جا دارد از همه همکاران زحمت کش که در این راستا در حال خدمت رسانی هستند قدردانی کنیم.