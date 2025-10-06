پرویز نورعلیپور قهرمان اسبق وزنهبرداری آسیا، دارفانی را وداع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز نورعلیپور، قهرمان اسبق وزنهبرداری آسیا و عضو سابق تیم ملی این رشته، در پی یک حادثه رانندگی دلخراش در تهران درگذشت. وی در این حادثه بههمراه دختر خردسالش جان خود را از دست داد. نورعلیپور، معروف به «جهانپهلوان سید پرویز علیپور»، دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در سال ۲۰۰۱ (تایلند) و عضو باشگاه وزنهبرداری سایپا بود. او از سادات جلیلالقدر امامزاده میرسالار روستای سرپری از توابع دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بود و سالها در تهران ساکن بود. پس از پایان دوران ورزشیاش، نورعلیپور بهعنوان مربی در رشته وزنهبرداری فعالیت داشت و سالها در تهران در این مسیر خدمت کرد. وی در مسابقات پیشکسوتان نیز عملکرد چشمگیری داشت و علاوه بر کسب چندین عنوان قهرمانی، رکورد جهانی پیشکسوتان را نیز به نام خود ثبت کرد. او بهعنوان یکی از ورزشکاران با اخلاق و متعهد جامعه وزنهبرداری ایران شناخته میشد.