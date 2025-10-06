به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل راه آهن شرق گفت: به‌منظور ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش توقفات ناشی از عوامل جوی، برای نخستین بار، تعداد ۵۰ دستگاه کاور (پوشش) محافظتی بر روی ماشین‌سوزن خطوط ریلی اداره‌کل راه‌آهن شرق نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

حکامی قاسمی افزود: با اجرای این طرح، نفوذ گرد و غبار به داخل مکانیزم ماشین‌سوزن به‌طور کامل مهار شده و در مناطق مستعد گردوغبار و ماسه‌گیر، شاهد کاهش ۸۰ درصدی توقفات عملیاتی خواهیم بود.

وی گفت: همچنین این کاور‌ها از یخ‌زدگی قطعات در ایستگاه‌های واقع در مناطق کوهستانی و سردسیر جلوگیری می‌کند.

مدیر کل راه آهن شرق افزود: این اقدام در راستای بهینه‌سازی فرآیند‌های نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت ارتقای ایمنی و پایداری عملیات ریلی محسوب می‌شود.