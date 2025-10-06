برای نخستین بار در راه آهن شرق؛
نصب کاور محافظتی بر روی ماشینسوزنهای راه آهن شرق
۵۰ کاور محافظتی بر روی ماشینسوزنهای راه آهن شرق با هدف کاهش توقفات ناشی از عوامل جوی نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر کل راه آهن شرق گفت: بهمنظور ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش توقفات ناشی از عوامل جوی، برای نخستین بار، تعداد ۵۰ دستگاه کاور (پوشش) محافظتی بر روی ماشینسوزن خطوط ریلی ادارهکل راهآهن شرق نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
حکامی قاسمی افزود: با اجرای این طرح، نفوذ گرد و غبار به داخل مکانیزم ماشینسوزن بهطور کامل مهار شده و در مناطق مستعد گردوغبار و ماسهگیر، شاهد کاهش ۸۰ درصدی توقفات عملیاتی خواهیم بود.
وی گفت: همچنین این کاورها از یخزدگی قطعات در ایستگاههای واقع در مناطق کوهستانی و سردسیر جلوگیری میکند.
مدیر کل راه آهن شرق افزود: این اقدام در راستای بهینهسازی فرآیندهای نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت ارتقای ایمنی و پایداری عملیات ریلی محسوب میشود.