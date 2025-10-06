پخش زنده
فرماندار هامون بر لزوم اجرای طرحهای بومی برای مقابله با ریزگردها و تقویت پوشش گیاهی در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رخشانی در نشست تخصصی با مسئولین منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت اجرای طرحهای عملی و منطبق با شرایط اقلیمی منطقه برای مقابله با حرکت ماسهبادیها و ریزگردها تأکید کرد.
براساس توافقات صورتگرفته، مقرر شد جلسات کارشناسی با دستگاههای اجرایی مرتبط در سطح شهرستان و استان برگزار و نتایج نهایی پس از بررسی تخصصی به منظور تصویب و تأمین اعتبار به سازمان منابع طبیعی کشور ارجاع شود.
در این جلسه که با محوریت بررسی راههای ایجاد و تقویت پوشش گیاهی برگزار شد، اعتبارات و طرحهای تعریفشده برای شهرستان هامون در حوزۀ منابع طبیعی و آبخیزداری نیز بررسی شد.
فرماندار هامون همچنین دو طرح پیشنهادی را ارائه داد که با موافقت ضمنی مسئولان سازمان منابع طبیعی کشور مواجه شد.
شهرستان هامون از جمله مناطقی است که بهطور جدی با پدیده ریزگردها و حرکت ماسههای بادی دستبهگریبان است و اجرای طرحهای بیابانزدایی در این منطقه از اولویت برخوردار است.