به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک مجموعه دانش‌بنیان در کشورمان نخستین‌بار موفق به بومی‌سازی ربات نشت‌یاب و شناسایی خطوط غیرمجاز انتقال آب در کشور شد، محصولی که به گفته طراحان، هزینه‌ها را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

بهنام بانکیان تبریزی با اشاره به شکل گیری هسته فناور اولیه این مجموعه دانش بنیان در سال ۱۳۹۴ با مشارکت جمعی از متخصصان تصریح کرد: گردآوری جمعی از متخصصان حوزه‌های مکانیک، الکترونیک و نرم‌افزار در قالب یک شرکت منسجم، علاوه بر ایجاد فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی، باور به ساخت تجهیزات پیشرفته و لبه تکنولوژی در حوزه بازرسی خطوط آب، فاضلاب و صنایع پتروشیمی را برای ساخت و بومی سازی تجهیزاتی که توان رقابت با نمونه‌های محدود و منحصر‌به‌فرد خارجی را دارند، تقویت کرده است.

به گفته وی، تمامی محصولات این شرکت موفق به اخذ گواهی دانش‌بنیانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری شده است.

مدیرعامل این مجموعه دانش بنیان در ادامه با بیان اینکه، تحقیق، توسعه، طراحی و ساخت این محصول حدود ۲ سال زمان برده است، افزود: دانش فنی، طراحی و ساخت سامانه «تارم هیدرواسکن» کاملاً بومی بوده و از لحاظ قابلیت‌های عملیاتی، از جمله بازرسی لوله‌های با قطر ۱۵۰ میلی‌متر و بالاتر و پایش طول خطوط تا یک و نیم کیلومتر در هر مرحله، نسبت به دو رقیب اروپایی خود منحصر‌به‌فرد است.

تبریزی گفت: البته پیچیدگی طراحی و ساخت این محصول در بخش مکانیک به دلیل ورود ربات از شیر‌های هوا با مجرای ۱۰ سانتی‌متری و تحمل فشار آب تا ۱۰ بار، و در بخش الکترونیک به دلیل محدودیت فضای نصب و طراحی برد‌های پردازشی با قابلیت عملکرد بالا و استفاده از هوش مصنوعی جهت تشخیص نشتی‌های کوچک تا کمتر از یک چهارم اینچ با داده‌کاوی سنسورها، چالش‌های متعددی ایجاد کرده بود.

وی همچنین تصریح کرد: فرآیند طراحی و ساخت این محصول فناورانه با مشارکت دفتر طراحی و معاونت تحقیق و توسعه شرکت و حضور بیش از ۱۵ متخصص از سراسر کشور انجام شده است.

این فعال دانش بنیان کشورمان وجود بحران کم آبی در کشور و استفاده غیرمجاز از آب در بخش‌های کشاورزی و باغی را یکی از دلایل ساخت سامانه و ربات نشت‌یاب و شناسایی خطوط غیرمجاز انتقال آب عنوان کرد.

بانکیان تبریزی افزود: البته اعلام نیاز یکی از شرکت‌های آب و فاضلاب کشورمان به این محصول فناورانه به منظور پایش خطوط انتقال آب بدون نیاز به شکافتن لوله و به‌صورت غیرتهاجمی نیز انگیزه لازم را در بین متخصصان ما ایجاد کرد و قرارداد خدمات بازرسی با واحد تحقیقات این سازمان نیز منعقد شد.

وی با بیان اینکه سامانه پایش خطوط انتقال آب فعال به‌صورت غیرتهاجمی و بدون نیاز به شکافتن لوله و قطع آب با نام «تارم هیدرواسکن» در مرداد ماه سال جاری به بهره‌برداری رسید، افزود: این محصول دانش‌بنیان همچنین از مهرماه امسال در شبکه خطوط انتقال آب شهرستان مشهد نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته این فعال حوزه دانش بنیان، این ربات علاوه بر انجام بازرسی بصری خطوط تا فشار ۱۰ بار، تمامی نشتی‌ها و انشعابات غیرمجاز را با کمک سنسور‌های متعدد و دقت موقعیتی کمتر از یک متر شناسایی و نتایج پایش در قالب گزارش تفصیلی به مسئولان و مجریان شرکت آب و فاضلاب هر شهرستان ارائه می‌کند.

این فعال دانش بنیان در ادامه و در پاسخ به این سوال که هزینه ساخت ربات نشت‌یاب و شناسایی خطوط غیرمجاز انتقال آب چه میزان بوده است، تصریح کرد: هزینه طراحی و ساخت این سامانه در مرحله نخست بیش از ۴۰ میلیارد ریال بوده که البته در طول فرآیند بهبود طرح به بیش از ۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانکیان تبریزی همچنین ساخت شناور اثر سطحی برای پایش خطوط کلکتور شبکه فاضلاب با تصویربرداری پانوراما ۳۶۰ درجه، ساخت ربات چرخدار خطوط فاضلاب با تصویربرداری پانوراما را از دیگر محصولات فناورانه این مجموعه دانش بنیان نام برد که همگی برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.

این فعال حوزه دانش بنیان کشورمان همچنین، توجه به نوآوری و اکتساب فناوری ساخت ربات نشت‌یاب و شناسایی خطوط غیرمجاز که برای اولین بار به دست توانمند نخبگان جوان کشورمان طراحی و ساخته شده است را با توجه به وضعیت ناگوار منابع آبی کشور، یک ضرورت خواند.

به گفته بانکیان تبریزی، بر اساس کمبود شدید منابع آب و وجود انشعابات غیرمجاز گسترده و هدر رفت در حدود ۳۰ درصد آب در خطوط انتقال، لازم است از این سامانه برای جلوگیری از هدررفت آب شرب و امکان بازرسی دوره‌ای و منظم خطوط انتقال در تمامی شهرستان‌های هر استان استفاده شود.