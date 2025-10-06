پخش زنده
امروز: -
دبیر کارگروه سلامت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از ممنوع بودن فروش اقلامی، چون چیپس، پفک، انواع نودل، گوشتهای فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس انواع نوشیدنیهای گازدار در بوفه مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حسین بیگلری افزود: پایگاههای تغذیه سالم نوع اول مجاز به فروش خوراکیهای بسته بندی شده همچون بیسکویت، خشکبار(میوه خشک)، مغزها و... بوده و پایگاهای تغذیه سالم نوع دوم نیز میتوانند مواد خوراکی گرم نظیر آش، حلیم و سوپ عرضه کنند.
همچنین هیچکدام از این پایگاهها مجاز به عرضه چیپس، پفک، فست فود و نوشابههای انرژی زا نیستند.
وی با اشاره به نظارت کامل بر این پایگاهها، گفت: مراقبین سلامت، کارشناسان سلامت نواحی و مناطق آموزش و پرورش و کارشناسان اداره سلامت آموزش و پرورش بر فعالیت این پایگاهها نظارت دارند. در کنار این کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز بر فعالیت این پایگاهها نظارت خواهند داشت.
بیگلری به والدین توصیه کرد، حتی المقدور برای میان وعده دانش آموزان خود از میوه، لقمههای خانگی و مغزها که برای رشد و سلامت آنها مفید است، استفاده کنند.