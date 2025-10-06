به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دویست و نهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، لایحه دو فوریتی شهرداری مبنی بر انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت) برای اجرای طرح قطار شهری تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مجوز انتشار این اوراق را از محل جزء (۱) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دریافت کرد.

طبق مصوبه، بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد دیگر بر عهده شهرداری شیراز خواهد بود.

این منابع مالی به منظور اجرای فاز هفت خط دو، فاز ۶ توسعه غربی خط یک، تکمیل دپوی مرکزی (دپوی جامع)، فاز یک خط چهار و در صورت امکان، طرح اتصال خط یک به خط چهار قطار شهری اختصاص خواهد یافت.