به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان با اشاره به اجرای طرح کارافن با هدف به‌روز‌رسانی و فروش محصولات کارآموزان و روستائیان گفت: روستای کشکک رامیان به صورت آزمایشی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است. جمعی از دانش آموزان دختر کلاله با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی کلاله و اهدای گل به ماموران انتظامی از آنان قدردانی کردند. همچنین حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله در دیدار با مسئولان انتظامی این شهرستان گفت: نیرو‌های مخلص انتظامی مجاهدان فی سبیل الله هستند و نزد خدا اجری ارزشمندی دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از آغاز ثبت نام عمره دانشگاهیان از امروز خبر داد و گفت: ثبت نام تا ۲۵ آبان ادامه دارد.

تردد در جاده‌های گلستان شهریور امسال ۴۲ درصد افزایش و جانباختگان تصادفات جاده‌ای ۲۰ درصد کاهش یافت. مصدقی مدیرکل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای گلستان با اشاره به ثبت بیش از ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تردد در جاده‌های استان گفت: ۶۱ درصد تردد‌ها با وسیله نقلیه غیر بومی بود. سرهنگ محمود شهرکی، فرمانده پلیس راه استان هم گفت: شهریور امسال ۳۴ نفر در تصادفات برون شهری استان جان باختند که ۲۰ درصد کمتر از شهریور پارسال است.

پیکر حاجیه خانم گلجهان کوچکی مادر شهید والامقام علی اصغر کوچکی» امروز در روستای سالیکنده کردکوی تشییع شد. شهید علی اصغر کوچکی سال ۱۳۶۰، در چزابه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

