پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه کشف جرم و پایش هوشمند خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان، گفت: طرح توسعه "هر کلانتری یک شهر" و تجهیز ۱۱ کلانتری به سامانههای پایش تصویری و بانکهای اطلاعاتی از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای کشف جرم بوده است. با اجرای مدلهای علمی، نرخ کشف جرائم در استان به ۷۰ درصد رسیده که ۱۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در دیدار دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه با فرماندهان انتظامی استان که روز یکشنبه به مناسبت هفته انتظامی انجام شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پلیس استان در حوزههای مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی، از کاهش چشمگیر جرائم و ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان خبر داد.
وی با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از حضور دکتر حبیبی در ستاد انتظامی استان، اظهار کرد: به لطف خداوند متعال و با مدیریت جهادی، علمی و راهبردی دکتر حبیبی به عنوان مسئول ارشد استان، امروز شاهد توفیقات ارزشمندی در حوزه نظم و امنیت هستیم و استان کرمانشاه در اغلب شاخصهای ارزیابی انتظامی در سطح کشور به عنوان یکی از استانهای برتر شناخته شده است.
سردار حاجیان افزود: در دو سال گذشته و ششماهه نخست سال جاری، مجموعاً نزدیک به ۵۰ درصد کاهش در وقوع سرقتها را شاهد بودهایم که این رقم نشاندهنده تأثیر مستقیم برنامهریزیهای هدفمند پلیس و حمایتهای مدیریتی استانداری است.
فرمانده انتظامی استان همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه برخورد با جرائم خشن و شرارتها گفت: در ششماهه اخیر، وقوع چاقوکشی و قمهکشی در استان ۵۴ درصد کاهش داشته است که حاصل تلفیق اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و سلبی پلیس است.
وی از اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه کشف جرم و پایش هوشمند خبر داد و گفت: طرح توسعه "هر کلانتری یک شهر" و تجهیز ۱۱ کلانتری به سامانههای پایش تصویری و بانکهای اطلاعاتی از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای کشف جرم بوده است. با اجرای مدلهای علمی، نرخ کشف جرائم در استان به ۷۰ درصد رسیده که ۱۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
سردار حاجیان در ادامه به بهبود وضعیت تصادفات درونشهری نیز اشاره کرد و گفت: با همراهی شهرداری و دستگاههای اجرایی، اصلاحات هندسی متعددی در محورهای حادثهخیز شهر کرمانشاه انجام شد و میزان تصادفات منجر به فوت در برخی بزرگراهها تقریباً به صفر رسیده است.
وی ضمن تقدیر از همراهی دستگاه قضایی، از آمادگی پلیس برای گسترش همکاریهای فنی و میدانی با سایر نهادها خبر داد و گفت: سامانههای پایشی در صورت توسعه میتوانند مناطق جرمخیز را بهصورت دقیق تحت کنترل قرار دهند و این مهم نیازمند پشتیبانی همه دستگاههاست.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نتایج آخرین افکارسنجیها خاطرنشان کرد: به لطف تلاش همکاران و حمایتهای دکتر حبیبی، میزان رضایتمندی عمومی از پلیس ۱۲ پله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این دستاورد حاصل اعتماد مردم و مدیریت هوشمندانه استاندار است که همواره بر تعامل و رویکرد علمی در مدیریت تأکید دارند.