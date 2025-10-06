به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش قابل توجه بارش‌ها و تأثیر مستقیم آن بر منابع آبی استان گفت: میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۲۹۲.۷ میلیمتر رسید که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۳.۶ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است.

مجید رستگاری، با اشاره به تأثیر بارش‌ها بر وضعیت روان آب‌ها و آبدهی رودخانه‌ها افزود: کاهش بارندگی در سطح حوضه‌های آبریز استان موجب شد روان آب ورودی به دشت‌ها با افت ۶۳.۳ درصدی به حدود یکهزار و ۶۱۵ میلیون مترمکعب برسد.

رستگاری اظهارکرد: در سال آبی گذشته، بارش‌های برف که نقش مهمی در تغذیه منابع آب سطحی دارند، حدود ۷۰ درصد کمتر از سال قبل بود و این موضوع موجب کاهش حجم ذخایر سد‌های مخزنی استان در مقایسه با سال آبی قبل شد و در نتیجه برخی سد‌ها مانند مهاباد و بوکان با تنش آبی مواجه شدند.

وی، با اشاره به وابستگی منابع آبی به میزان بارش‌ها تصریح کرد: کل منابع آب تجدیدپذیر آذربایجان‌غربی حدود ۶.۴ میلیارد مترمکعب است که از این میزان، یک میلیارد مترمکعب از استان کردستان، حدود ۶۰ میلیون مترمکعب از آذربایجان شرقی و حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب نیز از کشور ترکیه وارد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اضافه کرد: در مجموع حدود ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر استان از بارش‌های داخلی و ۲۰ درصد آن از آب‌های ورودی تأمین می‌شود؛ بنابراین هرگونه کاهش در بارش‌ها فشارمضاعفی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و بخش‌های مختلف مصرف وارد می‌کند.