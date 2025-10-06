استاندار تهران:
آماده ایم در حوزه پنلهای خورشیدی طرح هایی با ظرفیت هزار مگاوات را اجرایی کنیم
استاندار تهران با اشاره به ظرفیت استان در حوزه انرژیهای پاک گفت: در حوزه پنلهای خورشیدی آمادگی داریم طرحهایی با ظرفیت هزار مگاوات را اجرایی کنیم تا انرژی مورد نیاز استان را تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در جلسه کمیته انرژی استان که با حضور محسن طرز طلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، گفت: جلسات منظم و استقبال سرمایهگذاران نشاندهنده همکاری مثبت مدیران و مردم است و اکنون متقاضیان انرژیهای تجدیدپذیر بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات هستند و باید مسیر صدور مجوزها و امکانسنجی طرحها بدون وقفه و با سرعت طی شود.
وی با انتقاد از کندی برخی فرآیندهای اداری افزود: استعلامها و موانع غیرضروری نباید روند سرمایهگذاری را متوقف کند و دستگاهها باید هماهنگ باشند و بخشنامههای اضافی کنار گذاشته شوند تا پروژهها سریعاً عملیاتی گردند.
استاندار تهران سپس به ظرفیت استان در حوزه انرژیهای پاک اشاره و عنوان کرد: در حوزه پنلهای خورشیدی آمادگی داریم پروژههایی با ظرفیت هزار مگاوات را اجرایی کنیم و این پروژهها نه تنها انرژی مورد نیاز استان را تأمین میکنند، بلکه فرهنگسازی در میان مردم را نیز سرعت میبخشند.
مقام عالی دولت در استان تهران در خصوص اهمیت امنیت انرژی پایتخت تصریح کرد: تأمین برق تهران صرفاً یک موضوع فنی نیست، توسعه نیروگاههای حرارتی کوچک و خطوط انتقال برق باید با همکاری کامل دستگاهها دنبال شود تا هیچ اختلالی در پایتخت رخ ندهد.
معتمدیان تأکید کرد: استان تهران آماده رفع موانع و حمایت کامل از سرمایهگذاران است تا پروژههای انرژی تجدیدپذیر به سرعت وارد مرحله بهرهبرداری شوند و نقش موثری در توسعه اقتصادی و انرژی پایدار استان ایفا کنند.