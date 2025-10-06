به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد جمشیدی با اشاره از مشارکت گسترده شهروندان در شناسایی و گزارش مراکز استخراج رمزارزهای غیرمجاز اظهار کرد: اصلی‌ترین متغیر در شناسایی ماینرهای غیرمجاز، گزارش‌های مردمی است.

وی با تأکید بر پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان خاطرنشان کرد: به افراد گزارش‌دهنده طبق مجوزهای شرکت توانیر، به‌ازای هر دستگاه پاداش مناسب پرداخت می‌گردد که براین‌اساس، امسال تاکنون مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان پاداش به عوامل گزارش‌دهنده در استان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از تشکیل کارگروه‌های فعال در مدیریت‌های توزیع برق خبر داد و افزود: از ابتدای امسال با رویکردی جدید و به‌منظور شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در قالب دستورالعمل‌های شرکت توانیر، اقدام به اصلاح ساختارهای موردنیاز از جمله تشکیل کارگروه‌های شهرستانی مبارزه با تولیدکنندگان رمزارزهای غیرمجاز به ریاست فرمانداران شده است.

جمشیدی با بیان اینکه اقدامات میدانی باقوت ادامه دارد، اظهار کرد: با تشدید این اقدامات ۴۸۸ محل مشکوک با همراهی دستگاه‌های محترم قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مورد بررسی و بازدید قرار گرفت که در نتیجه، تعداد ۱۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۹ محل کشف و جمع‌آوری شد.

وی تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.