پخش زنده
امروز: -
ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها از امروز آغاز شد و این افراد امکان شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر شده است.
متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتهاند، توجه داشته باشند که منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند.
پذیرفتهشدگان دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده برای کسب اطلاعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبتنام از امروز به درگاه اطلاعرسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کردهاند. از این تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته رقابت کردند و بیش از ۳۷۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
پذیرفتهشدگان دورههای روزانه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ (آموزش رایگان) امکان شرکت در آزمون سال آینده را ندارند و در صورت علاقهمندی باید در آزمون سال ۱۴۰۶ شرکت کنند.