با حضور آیت‌الله نورمفیدی و علی‌اصغر طهماسبی،از فرماندهان و نیروهای انتظامی و مرزبانی استان در مراسم تفسیر قرآن کریم مسجد جامع گلشن گرگان تجلیل شد.

تجلیل نماینده ولی فقیه در استان و استاندار از فرماندهان و نیروهای انتظامی و مرزبانی گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان گفت:نیروی انتظامی نماد شخصیت اسلامی است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی پرفایده‌ترین مردم را کسی معرفی کرد که بیشترین نفع را برای دیگران داشته باشد و شخصیت نیروی انتظامی را بر اساس آموزه‌های اسلامی، شخصیتی مفید و خدمتگزار برای جامعه توصیف کرد.

وی با اشاره به روایتی از روایات اسلامی افزود: حوائج مردم به سوی شما نعمت‌های خداست و باید قدر آن را دانست.

در این مراسم، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرمانده انتظامی استان در حفظ امنیت و فرمانده مرزبانی استان در پاسداری از مرزهای استان تقدیر شد.