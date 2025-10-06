پخش زنده
با حضور آیتالله نورمفیدی و علیاصغر طهماسبی،از فرماندهان و نیروهای انتظامی و مرزبانی استان در مراسم تفسیر قرآن کریم مسجد جامع گلشن گرگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان گفت:نیروی انتظامی نماد شخصیت اسلامی است.
آیت الله سید کاظم نورمفیدی پرفایدهترین مردم را کسی معرفی کرد که بیشترین نفع را برای دیگران داشته باشد و شخصیت نیروی انتظامی را بر اساس آموزههای اسلامی، شخصیتی مفید و خدمتگزار برای جامعه توصیف کرد.
وی با اشاره به روایتی از روایات اسلامی افزود: حوائج مردم به سوی شما نعمتهای خداست و باید قدر آن را دانست.
در این مراسم، از تلاشهای شبانهروزی فرمانده انتظامی استان در حفظ امنیت و فرمانده مرزبانی استان در پاسداری از مرزهای استان تقدیر شد.