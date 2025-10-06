پخش زنده
امروز: -
شبکه امید «کهکشان مشاهیر» را هر روز در ساعتهای ۸:۴۵، ۱۶:۴۵ و ۲۲:۴۵ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مجموعه روایتی از زندگی و دستاوردهای دانشمندان، اندیشمندان و مشاهیر ایران از دوران کهن تا دوره معاصر است.
دالامپر پانزدهم مهر ماه ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه از شبکه دو سیما پخش میشود. تلاش نیروهای فراجا در مرزبانی و پاسداری از امنیت کشور، موضوع این فیلم است.
شبکه ورزش سیما رقابتهای وزنه برداری مردان جهان را در ساعتهای مختلف به طور زنده پخش میکند. پخش این مسابقات تا نوزدهم مهر ادامه دارد.
قاتلین وحشی امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش میشود. این مجموعه نگاهی به حیوانات وحشی و قلمرو آنان دارد.