به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اعلام خبر درگذشت سومین دانشجوی حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان در جاده سمنان - سرخه گفت : با وجود تلاش‌های مستمر تیم‌های درمانی تهران و سمنان ، متأسفانه یکی دیگر از دانشجویان مصدوم این سانحه جان خود را از دست داد.

علی رشیدی پور افزود : زنده یاد فاطمه شیرازی به رغم درمان تخصصی جراحی فک و صورت بر اثر شدت جراحات وارده در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در بیمارستان کوثر سمنان دار فانی را وداع گفت.

به این ترتیب تعداد دانشجویان جان‌باخته در حادثه ناگوار اخیر به ۳ نفر رسید. بر اساس آخرین گزارش تا این ساعت، از ۱۲ مصدوم اعزامی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، تاکنون ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند و دو نفر در بخش عادی بستری هستند.