نزدیک به ده هزار متر مکعب شن روان از معابر زهک برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بسیج ماشینآلات عمرانی خود، عملیات گستردهی جمعآوری شنهای روان از سطح روستاهای شهرستان زهک را آغاز کرده است.
عدیلی افزود: این عملیات با استفاده از چهار دستگاه کمپرسی، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل بکهو در حال انجام است و تاکنون در چهار روستا به پایان رسیده و در سه روستای دیگر از جمله شهرک کهک همچنان با جدیت ادامه دارد.
وی گفت: تاکنون ۱۳۴۲ سرویس معادل ۹۳۹۴ مترمکعب شن روان از سطح معابر و منازل روستایی برداشت شده است.
عدیلی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح تاکنون هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و با حمایت و پیگیری نمایندگان حوزهی سیستان و همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، امید میرود اعتبارات جدیدی برای تداوم این اقدام حیاتی تأمین شود.
پدیدهی شنهای روان و ماسهبادیها در سالهای اخیر به یکی از بحرانهای جدی زیستمحیطی و معیشتی در منطقه سیستان تبدیل شده است؛ بحرانی که با وزش بادهای ۱۲۰ روزه، خانهها، مزارع و معابر روستایی را در خود میبلعد و زندگی مردم را با مشکل مواجه میکند.