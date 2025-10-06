پخش زنده
نوجوان ۱۹ ساله ای بر اثر واژگونی خودروی سواری جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون، گفت: با اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در روستای بلیان و در مسیر جاده کازرون - بالاده، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
بهمن جمشیدی ادامه داد: در این سانحه، نوجوان ۱۹ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخت.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون اعلام کرد: همچنین در حادثه دیگری در همین جاده و در منطقه مشتان، موتورسیکلت با خودروی سمند برخورد کرد و راننده ۵۵ ساله موتورسیکلت جان خود را از دست داد.