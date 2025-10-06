به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری خوزستان گفت: در راستای توسعه ارائه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی، با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل طرح ملی توسعه خدمات عمومی روستایی (uso) وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با نصب یک سایت اینترنت پرسرعت دو روستای میان پیلون و عباس آباد شهرستان کرخه به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری پور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه این اداره کل توسعه ارتباطات در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و تقویت شبکه ارتباطی همراه است، ادامه داد: با بهره برداری از این سایت ۱۲۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۸۰ نفر در این روستا‌ها از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.