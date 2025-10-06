با بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد و در راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دانشکده اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پروژه احداث دانشکده داروسازی با زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است.

برای تکمیل نهایی این پروژه، ۷۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است و تاکنون نیز ۶۵ میلیارد تومان اعتبارهزینه شده است.

گفتنی است با بهره‌برداری از آن، ظرفیت آموزش تخصصی در حوزه علوم دارویی استان به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.