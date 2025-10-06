به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال گلادیاتورز تریر آلمان که بهنام یخچالی ملی‌پوش ایران را در اختیار دارد در هفته سوم رقابت‌های بسکتبال بوندس لیگا برابر بامبرگ با نتیجه ۹۲ بر ۸۷ به پیروزی رسید.

یخچالی در این دیدار ۱۶ دقیقه برای تیمش بازی کرد و شش امتیاز، پنج ریباند، دو پاس گل و یک توپ‌ربایی را به نام خودش ثبت کرد.

گلادیاتورز تریر با این برد، سومین پیروزی پیاپی فصل خود را ثبت کرد و در ادامه رقابت‌ها، روز ۲۰ مهر به مصاف تیم لئون برانشوایگ خواهد رفت.