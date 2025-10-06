به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین بیان کرد: یک دستگاه کمباین جاندیر ۱۰۵۵ توربو شارژ با توان ۱۴۰ اسب بخار و اعطای این تسهیلات در راستای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اندیمشک جذب شد.

وی اظهار داشت: این دستگاه کمباین از خط اعتباری مکانیراسیون جذب و تحویل کشاورز شهرستان شد.

آفرین ادامه داد: همچنین امسال با تلاش و پیگیری‌های مستمر مکانیزاسیون اندیمشک در هفته‌های آینده سایر دستگاه‌ها به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک با بیان اینکه سهم آورده این دستگاه را ۲۵ درصد و ۷۵ درصد مابقی تسهیلات است، تصریح کرد: با ادامه این روند شاهد تحول در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید، توسعه کشاورزی مکانیزه و استفاده از دانش روز خواهیم بود.

وی می‌گوید: ساماندهی و استفاده از فن آوری نوین و جدید به جای ماشین‌های سنتی و فرسوده از اهداف پیشرفت مکانیزاسیون کشاورزی است.

محمدجعفر آفرین در پایان تاکید کرد: در راستای بالا رفتن ضریب مکانیزاسیون اندیمشک پیگیری‌های لازم در جهت جذب تجهیزات، ادوات و دستگاه‌های بیشتر انجام خواهد شد.