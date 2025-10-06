به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمد قاسم طرهانی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از مجتمع‌های تجاری شهر قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که خانمی از کسبه این مجتمع تجاری با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و قاتل سریعا از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه قاتل به یکی از مناطق صعب العبور در منطقه الموت متواری شده بود، ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بهره‌جویی از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی مطلع شدند که قاتل پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از بستگانش در منطقه الموت مراجعه و خود را در مناطق صعب العبور کوهستانی پنهان کرده است.

سردارطرهانی تصریح کرد: ماموران پلیس قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.