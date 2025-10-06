۳ کشته و ۸ مصدوم در تصادف محور تایباد به تربتجام
برخورد یک دستگاه خودرو سمند با خاور در محور تایباد به تربتجام، سه کشته و هشت مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: درپی اعلام یک فقره تصادف در ۱۵ کیلومتری جاده تایباد به تربت جام، حوالی روستای محسن آباد، به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، تیمی از نیروهای امدادی، آتش نشانی و اورژانس ۱۱۵ به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
دکتر سودابه نکوهی افزود: سه نفر از سرنشینان خودروی سمند به علت شدت جراحات وارد شده در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.
وی اظهار کرد: هشت مصدوم این حادثه هم با اعزام پنج دستگاه آمبولانس از تایباد و از شهر احمدآباد صولت تربت جام، به بیمارستانهای دو شهرستان منتقل شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد ادامه داد: ۱۰ نفر از حادثه دیدگان این تصادف جادهای از اتباع افغانستانی غیرمجاز بودهاند.
وی بیان کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.