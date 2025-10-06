سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: برنامه‌های گسترده‌ای برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش مردم و ترویج فرهنگ گردشگری در روستای برغان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر زینالی، با اشاره به اینکه پس از ارزیابی‌های اولیه، برغان به عنوان یکی از روستا‌های شاخص کشور برای ثبت جهانی انتخاب شد، گفت : پس از اعلام رسمی؛ همکاران ما در حوزه گردشگری میراث فرهنگی البرز، دهیاری برغان، بخشداری تنکمان و فرمانداری ساوجبلاغ اقدامات لازم را انجام دادند و پرونده روستا برای بازدید کارشناسان یونسکو تکمیل شد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: این اقدامات شامل دو زبانه کردن تابلو‌های روستا، بهسازی مسیر‌های دسترسی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بازدید گردشگران است. همچنین یک وب‌سایت دو زبانه برای معرفی روستای برغان راه‌اندازی شد تا گردشگران داخلی و بین‌المللی بتوانند اطلاعات کامل روستا را دریافت کنند.

این مسئول معیار‌های ثبت جهانی روستا در سازمان یونسکو به چهار حوزه تقسیم کرد و گفت: در حوزه عمرانی، حفظ ساخت و ساز‌های سنتی و بومی اهمیت دارد و استفاده از مصالح مدرن محدود است. در حوزه فرهنگی، مردم روستا باید گردشگرپذیر باشند و رفتار‌های محیط‌زیستی مانند کاهش استفاده از پلاستیک رعایت شود. در بخش تبلیغاتی، تابلو‌های دو زبانه و آموزش راهنمایان گردشگری انجام شود و در حوزه آموزش عمومی، مردم برای میزبانی از گردشگران آماده باشند.

وی افزود : ثبت جهانی روستا یک فرآیند زمان‌بر است و نیازمند همکاری گسترده مردم، مسئولان محلی و نهاد‌های فرهنگی است و برغان نمونه‌ای است که نشان می‌دهد وقتی زیرساخت‌ها، آموزش، فرهنگ و اطلاع‌رسانی به صورت هماهنگ انجام شود، می‌توان به اهداف جهانی رسید.

روستای برغان با فاصله‌ای حدود ۲۱ کیلومتر از شهر کرج، در دل کوه‌های البرز مرکزی جای گرفته و با رودخانه‌های سنج و شاهرود، طراوتی خاص به منطقه بخشیده است. درخت چنار کهنسال این روستا، با قدمتی بیش از هزار سال، به‌عنوان یکی از نماد‌های طبیعی و تاریخی منطقه شناخته می‌شود و هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.

از دیگر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی برغان می‌توان به پل صفویه، مسجد جامع، حسینیه اعظم، بازارسنتی اشاره کرد. همچنین محصولات محلی مانند آلو، گردو، بستنی سنتی و نان محلی، از جمله سوغاتی‌های پرطرفدار این منطقه هستندکه ثبت ملی شده‌اند.