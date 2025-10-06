ایری در تشریح بازدید کمیسیون عمران از ورزشگاه آزادی:
بازسازی ورزشگاه آزادی ۴۷ درصد پیشرفت داشته است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بازسازی ورزشگاه آزادی ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ظرفیت فعلی ورزشگاه برای ۲۲ هزار نفر آماده است، اما برگزاری رویدادها موجب تاخیر در تکمیل بازسازی تا تیر ۱۴۰۵ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح بازدید اعضای کمیسیون متبوع خود از ورزشگاه آزادی گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بازدید از بخشهای مختلف ورزشگاه برای بررسی روند بازسازی و وضعیت فضاهای ورزشی انجام شد. براساس گزارش مسئولان ورزشگاه، تاکنون پروژه ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هماکنون ظرفیت ۲۲ هزار نفری دارد، اما برگزاری رویدادهای مختلف و بزرگ موجب تاخیر در اجرای بازسازی شده و زمان بهره برداری را به تاخیر میاندازد.
وی افزود: افتتاح ورزشگاه برای تیر ماه ۱۴۰۵ برنامهریزی شده، اما تجهیز سریعتر ورزشگاه، بازسازی چمن و تعویض تاسیسات موتورخانه نیازمند زمان و همکاری بیشتر با وزارت ورزش است. بدون تسریع روند، امکان برگزاری مسابقات مهم با ظرفیت کامل وجود نخواهد داشت. جمعبندی جلسه نشان داد که بررسی دقیقتر پروژه و همکاری مستمر وزارت ورزش با کمیسیون عمران ضروری است تا راهکارهای عملیاتی برای تسریع در اتمام بازسازی اجرا شود و ورزشگاه آزادی با کیفیت مناسب، استانداردهای بینالمللی و امکانات کامل آماده بهرهبرداری شود. توسعه فضاهای ورزشی تنها به تهران محدود نمیشود و باید در اقصی نقاط کشور، از جمله شهرستانها و روستاها، نیز با استفاده از ظرفیتهای مهندسی و منابع موجود، فضاهای استاندارد ورزشی ایجاد شود تا همه مردم کشور بتوانند از امکانات ورزشی بهرهمند شوند.