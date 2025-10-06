پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بینالملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: اگر در جشن استقلال اندونزی به زبان فارسی سخنرانی میکردم، کسی سخنم را متوجه نمیشد؛ چون ترجمه نمیشد.
حجتالله ایوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره چرایی فرانسوی سخنرانی کردن در همایش اندونزی با بیان اینکه در هر همایش چند زبان وجود دارد،گفت:در یونسکو پنج زبان رسمی وجود دارد و در نتیجه نمایندگان، وزرا و مدیران ما ناچارند یکی از این زبانها را برای سخنرانی انتخاب کنند، چرا که در غیر این صورت سخنانشان ترجمه نمیشود و حاضران متوجه نخواهند شد.
او افزود: در اجلاس اخیر اندونزی نیز چهار زبان رسمی انتخاب شده بود که متأسفانه زبان فارسی در میان آنها نبود. از این رو ناچار شدم یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسه را برگزینم که در نهایت زبان فرانسه را انتخاب کردم.
این مقام مسئول با انتقاد از کمکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه تصریح کرد: ضروری است وزارت امور خارجه و سایر نهادهای فرهنگی کشور تلاش کنند تا زبان فارسی جایگاه شایسته خود را در نهادهای بینالمللی پیدا کند. آغاز این مسیر میتواند از سازمان یونسکو باشد، جایی که هماکنون پنج زبان رسمی جهان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: در سازمان ملل و سایر مجامع جهانی نیز نمایندگان و حتی وزرای خارجه ما گاه به زبان انگلیسی سخن میگویند، اما امیدواریم روزی زبان فارسی در شمار زبانهای رسمی این نهادها قرار گیرد؛ این از آرزوهای دیرینه من است.
او در پایان گفت: هرگاه ناچار به سخنرانی به زبان غیر فارسی باشم، حتماً شعری به زبان فارسی میخوانم تا آوای فارسی در آن جمع طنینانداز شود و شنوندگان با زیبایی زبان ما آشنا شوند.